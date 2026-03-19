Mario Lemina: İyi bir takıma karşı kaybettik

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, karşılaşmayı değerlendirdi.

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI KAYBETTİK"

Lemina maç için, "Liverpool turu geçmek için her şeyi yaptı, biz onlarına seviyesine yaklaşamadık. Buraya kadar çok mücadele verdik. İyi bir takıma karşı kaybettiğimizin farkındayız ama daha fazlasını istiyorduk." ifadelerini kullandı.

"OSİMHEN VE LANG'A GEÇMİŞ OLSUN"

Sakatlık yaşayan takım arkadaşları için Lemina, "Victor Osimhen ve Noa Lang'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." sözlerini sarf etti.

"DAHA İLERİ GİTMEK İSTERDİK"

Tur hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Çok daha ileri gitmek isterdik. Biz de iyi takım kurduk. Çok maça çıktık. Liverpool gibi bir takımla mücadele ettik. Bir yandan gurur duyuyoruz, bir yandan çok üzgünüz." dedi.