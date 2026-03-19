Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina: İyi bir takıma karşı kaybettik - Futbol Haberleri

        Mario Lemina: İyi bir takıma karşı kaybettik

        Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a 4-0 yenilerek elendikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Liverpool'un güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Gabonlu oyuncu, "Liverpool gibi bir takımla mücadele ettik, iyi bir takıma karşı kaybettiğimizin farkındayız. Çok daha ileri gitmek isterdik ama olmadı" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi bir takıma karşı kaybettik"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "İYİ BİR TAKIMA KARŞI KAYBETTİK"

        Lemina maç için, "Liverpool turu geçmek için her şeyi yaptı, biz onlarına seviyesine yaklaşamadık. Buraya kadar çok mücadele verdik. İyi bir takıma karşı kaybettiğimizin farkındayız ama daha fazlasını istiyorduk." ifadelerini kullandı.

        "OSİMHEN VE LANG'A GEÇMİŞ OLSUN"

        Sakatlık yaşayan takım arkadaşları için Lemina, "Victor Osimhen ve Noa Lang'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." sözlerini sarf etti.

        "DAHA İLERİ GİTMEK İSTERDİK"

        Tur hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Çok daha ileri gitmek isterdik. Biz de iyi takım kurduk. Çok maça çıktık. Liverpool gibi bir takımla mücadele ettik. Bir yandan gurur duyuyoruz, bir yandan çok üzgünüz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 18 Mart 2026 (Ali Laricani Hayatını Kaybetti)

        Tel Aviv'de sirenler gece boyu çaldı. Hizbullah'ın misillemeleri sürüyor. Beyrut'ta hava saldırısı: 6 ölü. İsrail saldırılarında bilanço artıyor. Bahçeli'den 18 Mart mesajı. Anzakların gözünden Çanakkale Zaferi. Tel Aviv'de art arda patlamalar yaşandı. Ali Laricani hayatını kaybetti. Besic Komutanı ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Restoranda dehşet anları
        Restoranda dehşet anları
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te