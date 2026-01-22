Habertürk
        Mario Lemina: Manchester City'i yenebiliriz - Futbol Haberleri

        Mario Lemina: Manchester City'i yenebiliriz

        Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 berabere biten Atletico Madrid maçının ardından, "Manchester City'i yenebiliriz" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 00:43 Güncelleme: 22.01.2026 - 00:43
        "Manchester City'i yenebiliriz"
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemino, açıklamalarda bulundu.

        "MANCHESTER CİTY'İ YENEBİLİRİZ"

        Manchester City maçı için konuşan Lemina, "Çok yoğun bir maçtı ve biz de bu yoğunluğa karşılık verdik, iyi iş çıkardık. Oyun içinde geliştik. Beraberlikten mutluyuz. Bu maçlar sizi geliştirir, maç maç bakacağız çünkü. Her maç farklı birbrinden, biz Galatasarayız, Süper Kupa'da taraftarımıza hayal kırıklığı yaşatmıştık ama şimdi bütün kupaları kazanmak isteyeceğiz. Çok şey öğrendik ve öğreniyoruz. Manchester City maçını kazanabiliriz, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

