Mario Lemina: Manchester City'i yenebiliriz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemino, açıklamalarda bulundu.

"MANCHESTER CİTY'İ YENEBİLİRİZ"

Manchester City maçı için konuşan Lemina, "Çok yoğun bir maçtı ve biz de bu yoğunluğa karşılık verdik, iyi iş çıkardık. Oyun içinde geliştik. Beraberlikten mutluyuz. Bu maçlar sizi geliştirir, maç maç bakacağız çünkü. Her maç farklı birbrinden, biz Galatasarayız, Süper Kupa'da taraftarımıza hayal kırıklığı yaşatmıştık ama şimdi bütün kupaları kazanmak isteyeceğiz. Çok şey öğrendik ve öğreniyoruz. Manchester City maçını kazanabiliriz, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.