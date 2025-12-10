Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Marius Mouandilmadji: Önemli olan takımın başarısıdır - Futbol Haberleri

        Marius Mouandilmadji: Önemli olan takımın başarısıdır

        Samsunspor'un başarılı santrforu Marius Mouandilmadji, hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde attığı gollerden dolayı mutluluk duyduğunu ancak önemli noktanın kendi başarısı değil, takımın başarısı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 14:02 Güncelleme: 10.12.2025 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Önemli olan takımın başarısıdır"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi 5. haftasında yarın saat 20.45'te Yunan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak olan Samsunspor'da Çadlı forvet Marius Mouandilmadji, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISIDIR"

        Konferans Ligi'ndeki gol krallığı yarışının iddialı isimlerden biri olan Mouandilmadji, attığı gollerle takıma katkı sağladığını ifade ederek, "Gol ve goller attığım için çok mutluyum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam bu beni mutlu ediyor. Ama önemli olan bireysel başarı değil, takımın başarısıdır. Sadece Konferans Ligi'ne odaklanmıyoruz. Hem ligi hem Konferans Ligi'ne odaklanıyoruz. Oynamış olduğumuz tüm müsabakalarda en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Oynamış olduğumuz her kulvarda da elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi bir takımız. Biz takım halinde kendi oyun sistemimize odaklanarak bu karşılaşmayı oynayacağız. Umarım AEK maçını kazanırız" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bıçakları çekip evleri ateşe verdiler! Kanlı komşu kavgası!
        Bıçakları çekip evleri ateşe verdiler! Kanlı komşu kavgası!
        Otel muhasebecisine otomobilinde tek kurşunla kanlı infaz!
        Otel muhasebecisine otomobilinde tek kurşunla kanlı infaz!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mide küçültme ameliyatı sonrası ölüme ilişkin 2 doktora dava
        Mide küçültme ameliyatı sonrası ölüme ilişkin 2 doktora dava
        Terörsüz Türkiye mesajı
        Terörsüz Türkiye mesajı
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar!
        Sezin'in ölümünde kusurlu sayılan sürücü için karar!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!
        1 dakikada 4 motosiklet! Çocuk hırsızlar!
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!