Mark Margolis hayatını kaybetti
83 yaşındaki oyuncu Mark Margolis, New York'ta tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti
'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul' adlı dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Mark Margolis'ten acı haber geldi. Hollywood Reporter'in aktardığına göre; Margolis'in 83 yaşında New York'taki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
20 yaşında oyunculuğa başlayan Margolis, 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul'da 'Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.
Ayrıca yönetmen Darren Aronofsky ile sinematik iş birlikleriyle tanınan Mark Margolis, 'Pi', 'Requiem for a Dream', 'Noah', 'Black Swan' ve 'Fountain' filmlerinde de yer almıştı.
1962'de kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile dünyaevine giren oyuncunun Morgan H. Margolis adında bir oğlu var.
Fotoğraflar: Reuters, AP, Splash News