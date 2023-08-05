Mark Margolis hayatını kaybetti

'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul' adlı dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Mark Margolis'ten acı haber geldi. Hollywood Reporter'in aktardığına göre; Margolis'in 83 yaşında New York'taki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

20 yaşında oyunculuğa başlayan Margolis, 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul'da 'Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

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Ayrıca yönetmen Darren Aronofsky ile sinematik iş birlikleriyle tanınan Mark Margolis, 'Pi', 'Requiem for a Dream', 'Noah', 'Black Swan' ve 'Fountain' filmlerinde de yer almıştı.

1962'de kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile dünyaevine giren oyuncunun Morgan H. Margolis adında bir oğlu var.

Fotoğraflar: Reuters, AP, Splash News