Mark Zuckerberg eşinin heykelini yaptırdı
Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'ın heykelini yaptırdı
Giriş: 14.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:21
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Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 2012'de evlendiği eşi Priscilla Chan'a sürpriz bir jestte bulundu.
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40 yaşındaki milyarder, eşinin heykelini yaptırdı.
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Sanat eseri, Daniel Arsham tarafından yapıldı. Heykel, üç çocuk annesi Chan'i rüzgarda savrulan gümüş bir giysi içinde tasvir ediyor.