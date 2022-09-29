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YÜREKLİ Konferansları tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen ve son 19 yıldır YAPI KREDİ WORLD ana sponsorluğunda gerçekleştirilen MARKA Konferansı Tersane İstanbul'da başladı. 29-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik iki bini aşkın iş insanı ve fikir liderini bir araya getirirken, dünyadan ve Türkiye'den 70'i aşkın sanatçı ve konuşmacıyı ağırlıyor.

BJ Cunningham'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlik, genç iklim aktivistlerinin hazırladığı 'iklim manifesto' ile başladı. 'Yeşil aklama' yapan markalara karşı hazırlanan manifestoyu, iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu, Seren Anaçoğlu ve Ela Naz Birdal açıkladı.

Ellerinde çevreci mesajlar taşıyan pankartlarla, Şanışer'in 'Susamam' adlı parçası eşliğinde sahneye çıkan aktivistler manifestolarında, dünyanın ekolojik bir krizin başlangıcını yaşadığını, 2030'a kadar karbon salınımının azaltılmaması halinde daha fazla iklim krizi kaynaklı felaketle yüzleşileceğini belirtti.

AYŞEGÜL YÜREKLİ ŞENGÖR: TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLABİLİR

Konferansta 'Dünya değişti, biz değiştik' başlıklı bir konuşma yapan Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, MARKA Platformu'nun destek verdiği 'iklim manifestosu' ile iş dünyasını çevre konusunda daha fazla harekete geçirmeyi amaçladığını söyledi. Türkiye'deki iş dünyasının çevre ve sürdürülebilirlik konusunda bir ekosistem oluşturacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Yürekli Şengör, "Sektörlerinde lider markalar ve iş liderleri bu anlayışı tam olarak içselleştirip gerçek anlamda dönüşüm yaşarsa Türkiye, bu alanda birçok ülkeye örnek olabilir" diye konuştu.

HALİL ALTINDERE'NİN NFT'LERİNDEN ELDE EDİLEN 450 BİN TL TEGV'E BAĞIŞLANDI

MARKA 2022, dünyaca ünlü sanatçı Halil Altındere ile örnek bir kurumsal sosyal sorumluluk projesine de imza attı. Çocuklarda çevre ve spor bilincini geliştirmek amacıyla ünlü atlet Ahmet Uysal'ın gerçekleştireceği 'Dünya Maratonu Meydan Okuması' koşusundan esinlenerek hazırlanan ve yazar Süreyya Evren tarafından kaleme alınan 'Dünya İçin Koşan Adam' adlı çocuk kitabı, konferans katılımcılarına ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kitapta yer alan görseller, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi aracılığıyla cep telefonları üzerinden gerçek dünyaya da taşındı. Altındere'nin, kitap için hazırladığı 7 görselden oluşan videonun 5 NFT edisyonu da konferans öncesinde koleksiyonerlere tanıtım dosyasıyla sunuldu.

Ayşegül Yürekli Şengör etkinlikteki konuşmasında, başlangıçta NFT'lerin etkinlikte satılmasını planladıklarını, fakat koleksiyonerlerden gördükleri yoğun ilgi sebebiyle tüm edisyonların konferanstan önce satıldığını söyledi. Yürekli Şengör, satıştan elde edilen 450 bin TL'nin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlandığını açıkladı.

'KARBON AYAK İZİ EN DÜŞÜK ETKİNLİK'

MARKA 2022'nin bu yıl düzenlenen 'karbon ayak izi en düşük iş etkinliği' olması hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Yürekli Şengör, "Bu amaçla etkinliğin gerçekleştirildiği Tersane İstanbul'daki salonlarda herhangi bir iklimlendirme cihazı kurulmadı. Katılımcılarımızın geliş-gidişleri toplu deniz taşıması üzerinden ücretsiz şekilde yapıldı. Etkinlik süresince sunulan yiyecek ve içecekler, sürdürülebilir mutfak ilkelerine uygun şekilde D.ream tarafından hazırlandı. Servis malzemelerinin tamamı geri dönüştürülebilir ürünlerden seçildi. Etkinlik alanı 'sıfır atık' uygulamasına uygun şekilde tasarlandı. Dış mekân branding çalışmaları minimumda tutuldu ve kullanılan tüm malzeme geri dönüştürülebilir nitelikte seçildi. MARKA 2022'nin tüm atığı ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezine gönderildi" ifadelerini kullandı.