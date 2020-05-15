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Endeks sonuçlarını değerlendiren GYODER'den, “2019’un son ayından itibaren artan ve bu yılın mart ayında yüzde 4.17’lik bir oranla devam eden stok erime hızının 1.81’e gerilemesi, markalı konutlarda satışların küresel salgından olumsuz etkilendiğini gösteriyor.“ değerlendirmesi yapıldı



REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa, “Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.15, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5.09 oranında artış gerçekleşti. Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan satışların oranı Nisan ayında yüzde 4.78 seviyesine geriledi. Bu satışlarda %61.11’lik tercih oranı 2+1 özellikteki konutların öne çıktığı görülmektedir. Nisan ayında %1.81 olarak kaydedilen stok erime hızı ise son 10 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.”



Yeni konutlarda fiyat artışı, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.15, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.09 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 94.10 oranında nominal artış gerçekleşti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, nisan ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.11 oranında nominal azalış; 2+1 konut tipinde yüzde 0.05, 3+1 konut tipinde yüzde 0.15 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.06 oranında nominal artış yaşandı.



Endeskte yer alan sonuca göre; yabancıya satış oranı yüzde 4.78 olarak gerçekleşirken, nisan ayında peşinat kullanım oranı yüzde 45.52, banka kredisi kullanım oranı yüzde 27.19 ve senet kullanım oranı yüzde 27.29 olarak gerçekleşti. Mart ayında peşinat kullanımı yüzde 43,44, banka kredisi kullanımı yüzde 26,17, senet kullanımı yüzde 30,39 seviyesinde gerçekleşmişti.

STOK ERİME HIZINDA YÜZDE 1.81 ERİME

Nisan ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 1.81 oranında erime gözlendi. Mart ayında stok erime hızı yüzde 4.17 oranında gerçekleşmişti.

SATIŞLARIN YARISI BİTMİŞ KONUT STOKLARINDAN

Nisan ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 64.29’u bitmiş konut stoklarından, yüzde 35.71’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Şubat ayında ise satışların yüzde 50.06’sı bitmiş, yüzde 49.94’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.