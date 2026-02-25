Canlı
        Marmaray'da ramazan ayı boyunca ek sefer düzenlenecek - İş-Yaşam Haberleri

        Marmaray'da ramazan ayı boyunca ek sefer düzenlenecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak için Marmaray hattına ilave tren seferleri konulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Marmaray'da ramazan ayı boyunca ek sefer düzenlenecek

        Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır. Ek seferler, saat 17.42'de Maltepe'den Halkalı'ya, saat 18.10'da Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya, saat 17.42'de Halkalı'dan Pendik'e ve saat 18.05'te Yenikapı'dan Pendik'e olacak şekilde düzenlenmiştir."

        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

