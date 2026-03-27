        Marmaris'te rüşvet soruşturması: 13 gözaltı | Son dakika haberleri

        Marmaris'te rüşvet soruşturması: 13 gözaltı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Muğla Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediyede çalışan bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

        AA'da yer alan habere göre açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Otel, restoran, işletme ve yeni iskan işlemlerinde menfaat elde ederek çıkar amaçlı birlikte hareket ettikleri tespit edilmiş olup, bu kapsamda 26 Mart 2026'da İmar Müdürlüğünde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin USD rüşvet alırken suç üstü yakalanmıştır.

        Soruşturma kapsamında, tespiti yapılan şüphelilere yönelik 26 Mart 2026 gecesi ikamet, iş yeri ve Marmaris Belediyesindeki ofislerinde arama yapılmış, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, suç unsuru delillere el konulmuştur."

        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşıklar ortaya çıktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
