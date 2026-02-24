Canlı
        Mart kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2026 Kira artış oranı hesaplama işlemi

        Mart kira artış oranı için geri sayım başladı. Ev sahibi ve kiracıların gözü TÜİK'te. Birçok kişi "TEFE TÜFE ile mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kira zammı ne kadar olacak? İşte kira artış oranı ile ilgili detaylar...

        Giriş: 24.02.2026 - 12:28
        Mart ayı kira artış oranı, enflasyon oranı rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanıyor. Kira sözleşmesini yenileyecek olanlar Mart kira artış oranının ne zaman açıklanacağını ve beklentinin ne olduğunu sorguluyorlar. İşte 2026 Mart ayı kira artış oranı ile ilgili detaylar

        MART 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Mart ayı kira zammını belirleyen enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Mart 2026 Salı günü saat 10:00'da açıklanacak.

        GEÇTİĞİMİZ AY (ŞUBAT) KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65 arttı, aylık %4,84 arttı. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.

        Buna göre kiraya yüzde 33,98 oranında zam yapıldı.

        ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2026

        TÜFE Kira Artış Oranı: %33,98 (Şubat 2026 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Ocak 2026 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

        Kira Artış Tutarı: 3.398,00 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.398,00 TL

        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 160.776,00 TL

