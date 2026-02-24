Mart kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2026 Kira artış oranı hesaplama işlemi

MART 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Mart ayı kira zammını belirleyen enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Mart 2026 Salı günü saat 10:00'da açıklanacak.

GEÇTİĞİMİZ AY (ŞUBAT) KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65 arttı, aylık %4,84 arttı. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.

Buna göre kiraya yüzde 33,98 oranında zam yapıldı.