Balkan halkı ve Balkan göçmenlerinin hala devam ettirdiği marteniçka geleneği Mart ayının gelmesiyle yeniden gündem oldu. Kırmızı-beyaz iplerden yapılan martenitsa bileklikleri ve süslemeleri bileklerdeki ve evlerdeki yerini aldı. Bizler de sizler için marteniçka bilekliklerinin nasıl yapıldığı, ne zaman takıldığı ve ne zaman çıkarılacağına ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte Martenitsa bilekliklerinin anlamı ve hikayesi...