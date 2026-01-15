Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.305,90 %-0,52
        DOLAR 43,1899 %0,02
        EURO 50,3828 %0,15
        GRAM ALTIN 6.410,13 %-0,32
        FAİZ 36,85 %-0,62
        GÜMÜŞ GRAM 126,18 %-2,58
        BITCOIN 96.622,00 %-0,96
        GBP/TRY 57,9890 %-0,18
        EUR/USD 1,1634 %-0,09
        BRENT 64,24 %-3,43
        ÇEYREK ALTIN 10.481,03 %-0,32
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Martı TAG’dan İzmir UKOME’ye 48 bin dilekçe - İş-Yaşam Haberleri

        Martı TAG’dan İzmir UKOME’ye 48 bin dilekçe

        Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin hayata geçirilmesi talebiyle İzmir deki TAG destekçileri tarafından imzalanan 48 bin dilekçeyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne teslim etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Martı TAG'dan İzmir UKOME'ye 48 bin dilekçe
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye genelinde paylaşımlı yolculuğun hayata geçirilmesine yönelik açık bir talep bulunduğunu vurgulayan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, yalnızca İzmir’de 1 milyon TAG kullanıcısının ve 36 bin TAG sürücüsünün paylaşımlı yolculuğu aktif olarak kullandığını ve desteklediğini ifade etti.

        Fiilen kullanılan, toplumsal karşılığı olan ve ekonomik değer üreten bu ulaşım modelinin Türkiye’de kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu belirten Oğuz Alper Öktem, “Paylaşımlı yolculuk bugün dünyada 196 ülkede yasal düzenlemelerle uygulanıyor.

        Bugün paylaşımlı yolculuğun hiç uygulanmadığı ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu nedenle biz de İzmir’de topladığımız 48 bin dilekçeyi, ‘Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin hayata geçirilmesi talebiyle UKOME’ye teslim ettik. Beklentimiz, paylaşımlı yolculuğun Türkiye’de güvenli ve denetimli bir ulaşım alternatifi olarak sistemin parçası haline gelmesi.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Su hattında köpüklenme olayına karışan 3 şüpheliye 5'er yıl hapis

        Yalova'da 29 Ocak 2025 tarihinde içme suyu hattında yaşanan "köpüklenme" nedeniyle yürütülen soruşturma çerçevesinde yargılanan 3 sanık 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"