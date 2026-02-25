Martin Short'un kızı Katherine hayatını kaybetti

'Gelinin Babası' film serisi ve 'Only Murders in the Building' dizisiyle hafızalarda yer edinen Martin Short'un kızı Katherine, 42 yaşında hayatını kabetti. ABD'li oyuncunun kızının, intihar sonucu hayata veda ettiği öğrenildi.

Ünlü aktörün temsilcisi, “Katherine Hartley Short’un vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Short ailesi bu kayıptan dolayı büyük üzüntü duyuyor ve bu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor. Katherine herkes tarafından çok seviliyordu. Dünyaya getirdiği ışık ve neşe ile hatırlanacak" açıklamasını yaptı.

Martin Short ve eşi Nancy Dolman

Bir sosyal hizmet uzmanının, önceki gün ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde bulunan evinde, Katherine Hartley Short'u kendine ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmiş halde bulduğu öğrenildi. Los Angeles İtfaiyesi, "Saat 18.41'de, o adreste meydana gelen bir silahlı saldırı ihbarına yanıt verdik. Bir kadının öldüğü bildirildi" diyerek acil çağrıyı doğruladı.

Katherine Hartley Short, 75 yaşındaki oyuncu Martin Short ile 2010 yılında kanserden vefat eden eşi Nancy Dolman'ın evlatlık kızıydı. 30 yıl evli kalan Short ve Dolman, birlikte Oliver Patrick (39) ve Henry Hayter'ı (36) da evlat edindi.