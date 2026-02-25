Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Martin Short'un kızı Katherine hayatını kaybetti

        Martin Short'un kızı Katherine hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Martin Short'un kızı Katherine, 42 yaşında hayata veda etti. Katherine'in kendi hayatına son verdiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 14:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        42 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

        'Gelinin Babası' film serisi ve 'Only Murders in the Building' dizisiyle hafızalarda yer edinen Martin Short'un kızı Katherine, 42 yaşında hayatını kabetti. ABD'li oyuncunun kızının, intihar sonucu hayata veda ettiği öğrenildi.

        Ünlü aktörün temsilcisi, “Katherine Hartley Short’un vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Short ailesi bu kayıptan dolayı büyük üzüntü duyuyor ve bu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor. Katherine herkes tarafından çok seviliyordu. Dünyaya getirdiği ışık ve neşe ile hatırlanacak" açıklamasını yaptı.

        Martin Short ve eşi Nancy Dolman
        Martin Short ve eşi Nancy Dolman

        Bir sosyal hizmet uzmanının, önceki gün ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde bulunan evinde, Katherine Hartley Short'u kendine ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmiş halde bulduğu öğrenildi. Los Angeles İtfaiyesi, "Saat 18.41'de, o adreste meydana gelen bir silahlı saldırı ihbarına yanıt verdik. Bir kadının öldüğü bildirildi" diyerek acil çağrıyı doğruladı.

        Katherine Hartley Short, 75 yaşındaki oyuncu Martin Short ile 2010 yılında kanserden vefat eden eşi Nancy Dolman'ın evlatlık kızıydı. 30 yıl evli kalan Short ve Dolman, birlikte Oliver Patrick (39) ve Henry Hayter'ı (36) da evlat edindi.

        Katherine, Oliver ve Henry kardeşler
        Katherine, Oliver ve Henry kardeşler

        Katherine Hartley Short, 2006 yılında New York Üniversitesi'nden 'Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Kimlik Çalışmaları' alanından mezun oldu. Ardından, 2010 yılında Güney California Üniversitesi'nden 'Sosyal Hizmet' alanında yüksek lisans derecesini aldı.

        Short, ölümünden önce özel bir klinikte sosyal hizmet uzmanı olarak ve psikoterapi hizmeti veren bir sosyal yardım kuruluşunda yarı zamanlı olarak çalıştı. Çoğunlukla gözlerden uzak kalmayı tercih eden Katherine Hartley Short, yıllar içinde ünlü babasıyla birlikte birkaç etkinliğe katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuzla'da sıkıştırdığı otomobile çarptı; sürücüyü darbeden çekici şoförü yakalandı

        TUZLA'da trafikte sıkıştırıp çarparak durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbettiği belirlenen çekici şoförü Y.K. (36) gözaltına alındı.  (DHA)

        #Martin Short
        #katherine short
        #intihar
        #ölüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat soruşturması
        Özel okullara fiyat soruşturması
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki