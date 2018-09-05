Marvel's Spider-Man inceleme
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Marvel's Spider-Man inceleme

Son dönemin en çok beklenen PS4 oyunlarından biri olan Marvel's Spider-Man'i enine boyuna inceledik. Uzun yıllardır oyun dünyasında AAA kalite Örümcek Adam oyunu görememiştik. Peki Marvel's Spider-Man beklediğimize değdi mi?

05.09.2018 - 12:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Duyurulduğundan bu yana en çok beklenen oyunlardan biri olan Marvel's Spider-Man, beyaz perdedeki başarısının ardından oyun dünyasına geri döndü. Örümcek Adam hayranları, mobil platformlardakileri saymazsak neredeyse 13-14 yıldır iyi bir oyun çıkmasını bekliyordu. Insomniac Games imzalı yapım, yayınlanan videolarıyla büyük heyecan uyandırmıştı. Nihayet Marvel's Spider-Man elimize ulaştı. Biz de ulaşır ulaşmaz oynamaya başladık.

Yapımcı Insomniac Games, geçmişte Ratchet & Clank ve Resistance gibi başarılı serilere imza atmıştı. Ancak portföyünde tam olarak Marvel's Spider-Man gibi bir oyun yoktu. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Firma pek de tecrübeli olmadığı bir tarzda çok iyi iş başarmış. Öncelikle klasik kahraman oyunlarında olduğu gibi karakteri sadece kostümü içerisinde görmüyoruz. Oyun Peter Parker'a da odaklanıyor ve Spider-Man çizgi romanlarını da özel kılan, karakterin insani taraflarını da oyunculara sunuyor. Daha açılış sahnesinde bile Peter Parker'ın odasını, halası ve amcasıyla fotoğraflarını görüyoruz. Ardından görev mesajı alıyoruz ve kahvaltımızı yapıp, kıyafetimizi giyip, yola koyuluyoruz.

Bir süper kahraman olarak şehirde serbestçe süzülürken Peter'ın iş yerinden gelen telefonla, Örümcek Adam'ın hayatındaki o büyük çatışma da bir kez daha su yüzüne çıkıyor. Bir yandan süper kahraman, öbür yandan çaylak bir bilim insanı (Marvel'in sinema evrenindeki gibi liseli halini değil 23 yaşında, üniversiteden mezun olmuş, foto muhabirliği bırakmış halini oynuyoruz)... İlk olay mahalline varmamızla oyunun dövüş sistemini de ilk kez deniyoruz. Batman Arkham oyunlarını oynayanların aşina olacağı tarzda bir dövüş sistemine sahip olan yapımda, karakterin ağ atma ve Örümcek yetenekleri sayesinde pek çok arbede varyasyonu oluşuyor (Zamanla yeni kostüm özellikleri de kazanıyoruz). Oyun zaten uzun bir süre kullanıcıya dövüş tekniklerini öğretmek için yönlendirmeler yapıyor. Yukarıda da bahsettiğim gibi sadece Örümcek Adam değiliz, aynı zamanda Peter Parker'ı da kontrol ediyoruz. Laboratuarda bir takım bulmaca görevlerimiz oluyor, onları çözmemiz gerekiyor. Tabii bu görevler, kahramanlık işlerimizi destekleyen işler olabiliyor.

Boss savaşları maalesef oyunun en başarısız kısımlarından biri. Birbirini tekrar eden ve doğru zamanda doğru tuşa basmayı içeren bir sisteme sahip. Biraz daha Batman Arkham gibi olsaymış, çok daha keyifli olabilirmiş. Oyunda ana senaryo haricinde yan görevler de mevcut. En nihayetinde yapılan şeyler aynı olsa da Örümcek Adam olarak serbest dolaşabildiğiniz bir şehirde suçla mücadele etmek çok keyifli. Ayrıca bu yan görevler yeni kostümleri açmak için de gerekiyor. Oyunda pek çok sayıda Spider-Man kostümü mevcut. Çizgi romanlardakiler de var, sinema evrenindekiler de. Beyaz perdede gördüğünüz kostümlerle (ve özellikleriyle) mücadele etmek istiyorsanız, oyun size bunu sonuna kadar veriyor.

Genel olarak baktığımızda Marvel's Spider-Man çok başarılı bir oyun olmuş. Oynanış dinamikleri, Peter'ın eğlenceli diyalogları, hikayeyi sadece süper kahraman üzerinden işlememesi, kostüm seçenekleri, açık dünya haritası ve daha pek çok detayıyla oynanmayı hak ediyor. 20 saatin üzerinde bir oynanış süresi sunan Marvel's Spider-Man'de, yan görevler ve şehirde yapacağınız boş gezintilerle bu süreyi uzatmanız muhtemel.

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