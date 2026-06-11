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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MASAK'tan "Vehbi Koç" İddiasına Yalanlama: Raporda Şüpheli İşlem Bulunmuyor

        MASAK'tan "Vehbi Koç" iddiasına Yalanlama: Raporda şüpheli işlem bulunmuyor

        MASAK, bir gazetede yer alan "Şüpheli dedikleri kişi Vehbi Koç çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurul, raporda Vehbi Koç isimli bir kişiden bahsedilmediğini, yaklaşık 2,2 milyon liralık ödemelerin Koç Vakfı'na bağlı okula yapılan taksit ödemeleri olduğunu ve söz konusu işlemler için "şüpheli işlem" ifadesinin kullanılmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        MASAK'tan "Vehbi Koç" iddiasına yalanlama

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Cumhuriyet gazetesinin sosyal medya hesabından paylaşılan ve "MASAK Raporundaki Skandal: Şüpheli Dedikleri Kişi Vehbi Koç Çıktı!" ifadelerinin yer aldığı haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

        MASAK tarafından yayımlanan basın duyurusunda, söz konusu haberde yer alan iddiaların rapor içeriğinin yanlış yorumlanmasına dayandığı ifade edildi.

        RAPORDAKİ İŞLEMLER OKULA YAPILAN ÖDEMELERDEN OLUŞUYOR

        Açıklamada, Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'e ilişkin rapor sayfasında, toplam 500 bin liranın üzerindeki para transferlerinin tablo halinde yer aldığı belirtildi.

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        Bu tabloda, 146 işlemde yaklaşık 2,2 milyon lira tutarındaki para çıkışının "Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu Ortaokulu ve Lisesi İktisadi İşletmesi"ne yapıldığının açık şekilde gösterildiği kaydedildi.

        "ŞÜPHELİ İŞLEM" İFADESİ KULLANILMADI

        MASAK açıklamasında, söz konusu raporda tabloda yer alan işlemlere ilişkin herhangi bir şekilde "şüpheli işlem" ifadesinin kullanılmadığı vurgulandı.

        Buna rağmen Cumhuriyet muhabirinin, raporda geçen işlemleri Vehbi Koç adlı bir kişiyle ilişkilendirerek, bu işlemin şüpheli işlem olarak nitelendirildiği yönünde gerçeğe aykırı bir iddiayı kamuoyuna aktardığı belirtildi.

        "VEHBİ KOÇ ADLI BİR KİŞİDEN BAHSEDİLMİYOR"

        Açıklamada, raporda Vehbi Koç adlı bir kişiden veya bu isimli bir kişiyle yapılan işlemlerden hiçbir şekilde bahsedilmediğinin altı çizildi.

        Söz konusu para transferlerinin okul taksitlerinin ödenmesine ilişkin olduğunun belirtildiği ifade edilen açıklamada, bu işlemlerin şüpheli işlem olarak değerlendirildiğine dair raporda herhangi bir ifade bulunmadığı kaydedildi.

        MASAK, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yaptığı açıklamada, haber ve paylaşımlarda rapor içeriklerinin gerçeğe uygun şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.

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