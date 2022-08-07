MasterChef Türkiye'de dün akşam final heyecanı yaşandı. Final turu sonrasında altıncı son önlüğün sahibi Melih olurken, ana kadroya yedeklerden girecek isimler bu akşam ki programda belli olacak. Peki MasterChef ana kadroya giren isimler kimler oldu? 7 Ağustos 2022 MasterChef'te kim birinci oldu, ana kadroya yedekten giren isimler belli oldu mu? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...