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MasterChef ana kadroya giren isimler kimler oldu? 7 Ağustos MasterChef'te kim birinci oldu, ana kadroya yedekten giren isimler belli oldu mu?

MasterChef'te heyecan dorukta. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadroya giren altı isim belli olurken, kadroya yedekten giren isimler merak konusu oldu. Bu akşamın yemeği İmambayıldı olurken birbiriyle kıyasıya bir mücadeleye giren yarışmacılar jürinin karşısına en iyi yemek ve sunumla çıkmaya hazırlanıyor. İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

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  • MasterChef ana kadroya giren isimler kimler oldu? 7 Ağustos 2022 MasterChef'te kim birinci oldu, ana kadroya yedekten giren isimler belli oldu mu?

    MasterChef Türkiye'de dün akşam final heyecanı yaşandı. Final turu sonrasında altıncı son önlüğün sahibi Melih olurken, ana kadroya yedeklerden girecek isimler bu akşam ki programda belli olacak. Peki MasterChef ana kadroya giren isimler kimler oldu? 7 Ağustos 2022 MasterChef'te kim birinci oldu, ana kadroya yedekten giren isimler belli oldu mu? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
  • MasterChef ana kadroya giren isimler kimler oldu? 7 Ağustos 2022 MasterChef'te kim birinci oldu, ana kadroya yedekten giren isimler belli oldu mu?

    MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKTEN GİREN İSİMLER BELLİ OLDU MU?

    MasterChef'te ana kadroya yedekten giren isimler henüz belli olmadı. Yedek isimler belli olunca haberimizi güncelleyeceğiz
  • MasterChef ana kadroya giren isimler kimler oldu? 7 Ağustos 2022 MasterChef'te kim birinci oldu, ana kadroya yedekten giren isimler belli oldu mu?

    MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde; 
  • MasterChef ana kadroya giren isimler kimler oldu? 7 Ağustos 2022 MasterChef'te kim birinci oldu, ana kadroya yedekten giren isimler belli oldu mu?

    Metin (1. hafta)

    Gamze (2. hafta)

    Onur (3. hafta)

    Çağatay (4. hafta)

    Şeyma (5. hafta)

    Melih (6. hafta)

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