TV8 ekranlarında yayınalanan yemek programı MasterChef Türkiye'de şampiyon canlı yayında belli oluyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı şampiyonluk kupasını kazanacak. Onur ve Kerem arasında geçecek olan final düellosunda şampiyonluk ödülünün ne olacağı programı yakından takip eden izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "MasterChef birincilik ödülü belli oldu mu? MasterChef birincisi ne kazandı, şampiyonluk ödülü ne?" İşte MasterChef Türkiye finalinde büyük ödül...