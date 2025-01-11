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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef birincilik ödülü belli oldu mu? MasterChef birincisi ne kadar alıyor, şampiyonluk ödülü ne?

        MasterChef birincilik ödülü belli oldu mu? MasterChef şampiyonluk ödülü ne kadar?

        MasterChef Türkiye finali için nefesler tutuldu. Rakiplerini eleyerek finale kadar yükselme başarısını gösteren Onur ve Kerem büyük finalde şampiyonluk yarışı verecek. Canlı yayında gerçekleşecek büyük finalde en başarılı tabağı yapan yarışmacı şampiyonluk kupasına uzanan taraf olacak. MasterChef 2024 şampiyonu kadar, final ödülünün ne olduğu da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "MasterChef birincilik ödülü belli oldu mu? MasterChef şampiyonluk ödülü ne kadar?" İşte MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 16:45 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:45
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        TV8 ekranlarında yayınalanan yemek programı MasterChef Türkiye'de şampiyon canlı yayında belli oluyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı şampiyonluk kupasını kazanacak. Onur ve Kerem arasında geçecek olan final düellosunda şampiyonluk ödülünün ne olacağı programı yakından takip eden izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "MasterChef birincilik ödülü belli oldu mu? MasterChef birincisi ne kazandı, şampiyonluk ödülü ne?" İşte MasterChef Türkiye finalinde büyük ödül...

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        MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLDU!

        MasterChef Türkiye'de Kerem ve Onur finale yazdıran yarışmacılar oldu.

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        MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?

        MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülünün ne olduğu henüz açıklanmadı. Birincilik ödülü canlı yayında büyük finalde açıklanacak.

        Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz senenin şampiyonu Esra, kupanın yanı sıra lüks otomobilin de sahibi olmuştu.

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