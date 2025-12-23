MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Aralık MasterChef altın önlük kimin oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ikinci kez takım oyunu için mücadele verecek. İkinci dokunulmazlık oyunun konsepti, 'gurme lezzetler' olacak. Günün sonunda en başarılı tabağın sahibi ikinci altın önlüğün sahibi olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Aralık MasterChef altın önlük kimin oldu?" İşte 23 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, programda yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin için giriyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyunu kırmızı takım kazanırken, ilk altın önlüğün sahibi Sergen olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Aralık Salı MasterChef All Star Altın Kupa altın önlük kimin oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef'te altın önlüğün sahibi henüz belli olmadı. En başarılı tabağın sahibi günün sonda altın önlüğün sahibi olacak.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Kıvanç (Takım Kaptanı)
Hasan
Eren
Kerem
Barbaros
Özkan
Alican
Beyza
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Çağatay (Takım Kaptanı)
Sergen
Ayaz
Sezer
Tolga
Hakan
Erim
Dilara
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan ve Eda yarışmaya veda etti.