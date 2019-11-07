MasterChef kim elendi? MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? sorularının cevabı dün akşam ekranlara gelen MasterChef 43. son bölümde belli oldu. MasterChef'te dün akşam belirlenen 2 eleme adayına (Mustafa ve Suna),bu akşamki dokunulmazlık oyunlarını kaybeden 2 yarışmacı daha eklenerek, 4 eleme adayı belirlendi. İşte 6 Kasım MasterChef Türkiye 44. yeni bölüm fragmanı...

MASTERCHEF 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF'DE DÜN AKŞAM ELEME OLDU MU?

MasterChef'te dün akşam ekranlara gelen son bölümde eleme olmadı ve geçen hafta olduğu gibi bu akşam 44. yeni bölümde potaya giren 4 yarışmacıdan biri MasterChef hayallerine ve yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te ikinci eleme adaylarının hangi takımdan seçileceğinin belirlenmesi için dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda Çin mutfağından 7 yemek yapıldı. Takımlar 3 - 3 berabere kalmışken, son yemek olan kızarmış dondurmayı kazanan Mavi takım, dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlıkta barbun balığı ana ürün olarak belirlendi. Barbun ile nasıl bir yemek yapılacağı ise tamamen yarışmacıların yaratıcılığına bırakıldı. Bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, eleme adayı olarak EDA'yı seçti. Eda 6. kez eleme potasına girerek en çok potaya giren yarışmacı oldu. Batuhan'ın Eda'yı seçmesi ikili arasında büyük bir gerilim yarattı. Kırmızı takımın kendi içersinde yaptığı oylamada Rıfat ve Güzide 4 oyla eşit kaldı. Eşitlik olduğu için takım kaptanı olan Eda kendisine de rakip olacak yarışmacıyı eleme adayı olarak belirledi. Eda, eleme potasına GÜZİDE'yi soktu.

Dün bireysel dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, dokunulmazlığı kaybetmelerinde en büyük etkili olan yemeğin kuzu olduğunu hatırlatarak, yemeği yapan MUSTAFA'yı eleme potasına soktu. Mavi takım birbirinin adını yazıp eleme potasına koyarken, Mustafa, Suna ve Yasin'in birbirlerinin adını yazması büyük ittifakın bozulduğunu gösterdi. Kıvanç ile Suna arasındaki gerilim de has safhaya ulaştı. Oylamada Suna ve Yasin arasında 4 oyluk beraberlik oluştu. Beraberlik durumunda takımın kaptanı olan Cemre, eleme potasına girecek adayı seçti. Cemre, SUNA'yı ikinci eleme adayı olarak potaya soktu.