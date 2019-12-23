MasterChef puan durumu, bu akşam başlayan eleme haftası oyunları nedeniyle araştırılıyor. MasterChef'te bu akşam yapılan 3 yemeğe şeflerin verdiği puanlarla haftanın eleme adayı belirlenecek. Final haftasında kalan 4 finalist hafta boyu yemekler yapacak ve şefler verdikleri puanlarla MasterChef 2019'un birincisini belirleyecek. İşte MasterChef'in bu akşamki puan durumu...

MASTERCHEF PUAN DURUMU (GÜZİDE - ALİCAN - CEMRE - EKİN)

1. oyun:

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 4, Cemre 6, Ekin 4

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6

Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 6, Ekin 5

2. oyun:

Somer Şef: Güzide 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Danilo Şef: Güzde 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Mehmet Şef: Güzide 8, Alican 5, Cemre 7, Ekin 4

3. oyun için yemekler biraz sonra tamamlanacak ve şefler puanlarını verecek. Detaylar haberimizde olacak.