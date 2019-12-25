MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef puan eleme adayı kim oldu? sorusu bu akşam belirlenen haftanın ikinci eleme adayını merak eden izleyiciler tarafından soruluyor. MasterChef'te bu akşam yapılan 3 yemeğe şeflerin verdiği puanlarla haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. İlk eleme adayı dün en az puanı alan Ekin olmuştu. Final haftasında kalan 4 finalist hafta boyu yemekler yapacak ve şefler verdikleri puanlarla MasterChef 2019'un birincisini belirleyecek. İşte MasterChef'in son bölümünde bu akşam yaşananlar...

MASTERCHEF PUAN DURUMU 24 ARALIK

1. oyun

Somer Şef: Güzide 7, Alican 7, Cemre 6

Danilo Şef: Güzide 6, Alican 7, Cemre 5

Mehmet Şef: Güzide 6, Alican 6, Cemre 5

2. oyun

Danilo Şef: Güzide 6, Alican 6, Cemre 6

Mehmet Şef: Güzide 6, Alican 6, Cemre 7

Somer Şef: Güzide 5, Alican 6, Cemre 8

3. oyun

Somer Şef: Güzide 6, Alican 4, Cemre 5

Danilo Şef: Güzide 6, Alican 5, Cemre 6

Mehmet Şef: Güzide 6, Alican 5, Cemre 6

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER? 24 ARALIK

Şeflerin bugünkü 3 yemeğin ardından verdiği puanlara göre Güzide 54 puana, Alican 52 ve Cemre 54 puana ulaştı. Böylece MasterChef Türkiye eleme haftasında ikinci eleme adayı ALİCAN oldu.

Dün de şeflerin verdiği puanların ardından Güzide 66 puan, Alican 50 puan, Cemre 60 puan ve Ekin 49 puana ulaştı. Böylece MasterChef final haftasının ilk eleme adayı EKİN oldu.

MASTERCHEF ELEME NE ZAMAN?

MasterChef'te bu akşam belirlenen iki eleme adayına, Perşembe günkü üçüncü eleme adayı da katıldıktan sonra, eleme yemeği yapılacak ve MasterChef Türkiye'ye son olarak veda eden MasterChef'in dördüncüsü belirlenecek.