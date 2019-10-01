MasterChef ekranlara gelen 22. bölümde Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. MasterChef Türkiye'de dün akşam yayınlanan son bölümde Danilo, Somer ve Mehmet Şef Mavi ve Kırmızı takımlara Bamya Çorbası, Etli Ekmek, Kapama Pilavı, Testi Kebabı, Çılbır, Bici Aşı ve Aside Tatlısı gibi yemekler yaptırdı. En iyi tabağı çıkarmak için mücadele veren yarışmacılar eleme potasına girmemek için kıyasıya rekabet içine girdiler. Peki MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 30 Eylül MasterChef dünkü bölüm...

EDA: ARTIK TAHAMMÜLÜM KALMADI

MasterChef Türkiye'nin yirmi ikinci bölümünde Ekin, Eda'yı elemeye göndermek istediği isim oldu. Eda ise gözyaşlarını tutamayarak 'Artık tahammülüm kalmadı' yorumunda bulundu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 22. bölümde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun sonunda kazanan isim belli oldu...

Somer Şef, bireysel dokunulmazlık adaylar için Ekin, Güzide ve Batuhan'ın ismini söyledi. Güzide'nin ise sunumda eksiklerinin olduğunu belirterek yerine gönderdi. Mehmet Şef ise kendi tabağına en yakın olan yemeği Ekin'in yaptığını belirtti ve bireysel dokunulmazlığı EKİN kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu 4'e 3 Mavi takım kazandı.

AÇELYA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

MasterChef Türkiye'nin yirmi ikinci bölümünde yarışmacılar şeflerin karşısında düello için bici aşı yaptılar. Açelya ile Bahri'nin düellosunda kazanan Açelya oldu. Açelya daha sonra gözyaşlarına boğuldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için mutfağa geçti. Mehmet Şef'in hazırladığı en yakın tabağı hazırlayan isim ise Ekin oldu. Ekin elemeye gidecek ilk ismi Eda olarak açıkladı. Oylamada ise ikinci elemeye giden yarışmacı Alican oldu.

EKİN İLE EDA ARASINDA GERGİNLİK!

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ekin'inin Eda'yı ilk eleme adayı olarak seçmesi oylamada da tansiyonu yükseltti. Eda ile Ekin arasında büyük gerginlik yaşandı.