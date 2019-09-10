MasterChef ekranlara gelen 10. bölümde Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. MasterChef dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef Mavi ve Kırmızı takımdan teknede balık yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkarmak için yarışan 14 yarışmacı eleme potasına girmemek için zorlu bir mücadele verdi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, 9 Eylül MasterChef Türkiye son bölüm...

MEHMET ŞEF YARIŞMACILARA DERS VERDİ

MasterChef Türkiye 10. bölümde dokunulmazlık için mücadele edecek olan mavi takım yarışmacılarına yapacakları yemekleri anlatan Mehmet Şef, tavuğu gözü kapalı parçalayabileceğini söyledi ve adeta ders verdi...

SUNA'DAN O İSME ELEŞTİRİ

MasterChef Türkiye'nin onuncu bölümünde Suna, kaptan Rıfat'ı eleştirerek, 'Egosunu tatmin ediyor' dedi.

MASTERCHEF TÜRKİYE 11. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin onuncu bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonucunda jürinin değerlendirmeleri sonucunda kazanan yarışmacı Mustafa oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 10. bölümde takımlar dokunulmazlık için mücadele ettiler. Dokunulmazlık için balık menüsü hazırlayan mavi ve kırmızı takımın yemeklerini TV8 çalışanları değerlendirdi.

Yapılan oylamanın sonucuna göre dokunulmazlığı kazanan takım Mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE ELEMEYE ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için mutfağa geçti. Bir bütün tavuğu 3 farklı şekilde kesmek için yarıştılar. Bireysel dokunulmazlığı Mustafa kazandı. Mustafa 1. eleme adayı olarak Nalan'ın adını verdi. Orhan ise Eda'nın ismini verdi. Böylelikle Nalan ve Eda eleme adayı seçildi.