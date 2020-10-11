MasterChefMasterChef eleme heyecanı sürüyor. 11 Ekim Pazar günü bir kişinin veda edeceği yarışmada 5. ve 6. eleme adayları belli oldu. Peki ilgiyle takip edilen MasterChef'teMasterChef'te, Sefa, Eray ve Kaptan Ebru'nun yarıştığı bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChefMasterChef eleme adayları kimler?

MASTERCHEF 3. TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'inMasterChef'in dün geceki bölümünün çekimleri Adana'da gerçekleşti. Kırmızı ve Mavi takım, Adana'ya ait 5 yemekten oluşan bir menü hazırladı. Adana'nın ünlü şefleri ve gurmelerinin de katıldığı oylamanın sonucunda haftanın üçüncü takım oyununu Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChefMasterChef eleme adayları da dün gece belli oldu. Dün akşam MasterChef'teMasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Sefa, Eray ve Kaptan Ebru karşı karşıya geldi. Kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Eray oldu. Eray'ın dokunulmazlığı kazanarak elenme ihtimalinden kurtulduğu oyunun sonunda haftanın 5. eleme adayı Sefa 6. eleme adayı ise Ebru oldu.

MASTERCHEF ADANA MENÜSÜNDE NE YEMEKLER VAR?

Adana menüsünde Yüksük Çorbası, Peynirli Sıkma, Sarımsaklı Köfte, Adana Kebap ve Karakuş Tatlısı yer aldı.