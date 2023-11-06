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MasterChef All Star yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programının 17. haftasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Mavi ve kırmızı takım oyunu kazanmak ve eleme potasına girmemek için mücadele verdi. Cemre, Alican, Tolga, Barış, Esra, Batuhan ve Dilara'nın eleme potasında yer aldığı programa ilişkin olarak "5 Kasım 2023 MasterChef kim elendi? MasterChef All Star elenen isim belli oldu mu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 5 Kasım Pazar MasterChef elenen isim hakkında merak edilenler...