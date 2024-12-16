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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Biltekin kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı?

        MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında? Hasan Biltekin kaçıncı oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'e eski yarışmacılardan Hasan Biltekin konuk oluyor. MasterChef yeni bölümünde Hasan, mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Peki, MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında? Hasan Biltekin kaçıncı oldu? İşte MasterChef Hasan Biltekin'in hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 20:18 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:18
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        MasterChef yeni bölümünde eski yarışmacılardan Hasan Biltekin'i ağırlıyor. Hasan, yarışmacılara daha önce kaşık almış bir tabağının nasıl yaptığını anlatacak. Yarıştığı dönemin finalistlerinden biri olan başarılı yarışmacı Hasan final turunda Eren Kaşıkçı ile mücadele etmişti. Peki, MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Biltekin hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? İşte detaylar...

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        MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

        MasterChef All Star’ın kadrosuna yeni dahil olan Hasan Biltekin, 29 yaşındadır. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

        Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır.

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        MASTERCHEF HASAN HANGİ YIL YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

        Masterchef 2021 sezonunda büyük finale kalan Biltekin, 2021 sezonunu ikincilikle tamamlamıştı.

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        Şeflere kaşık attırma başarısı gösteren Hasan, MasterChef 2021 final turunda Eren Kaşıkçı ile mücadele ederek ikinci olarak yarışmayı tamamladı.

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