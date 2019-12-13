MasterChef kim elendi? soruları ekranlara gelen 68. son bölümün ardından belli oldu. Kırmızı ve Mavi takım ilk olarak dokunulmazlık oyunu için Konya'ya gitti. Konya'da yapılan yemeklerin ardından eleme potasına giren yarışmacılar da belli oldu. İşte, 13 Aralık MasterChef son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

MasterChef'te ilk oyun dokunulmazlık için oldu. Kırmızı ve Mavi takım Konya'ya giderek, Konya yemeklerini hazırladı. En iyi menüyü çıkaran ise Kırmızı takım oldu. Cemre ve Ekim MasterChef'in ilk 5'ine girmeye hak kazandı.



MASTERCHEF KİM ELENDİ? KİM GİTTİ?

MasterChef'te bu akşam eleme yemeği tereyağlı bonfile oldu. Danilo Şef'in hazırladığı yemek teknik açıdan oldukça zordu. Elemeye kalan Güzide, yarışma sırasında zor anlar yaşadı. Rıfat ile Batuhan ise en iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya mücadele verdi. MasterChef eleme gecesinde en iyi tabağı çıkaran isim olurken elenen isim ise