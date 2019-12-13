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MasterChef kim elendi? MasterChef'te gözyaşları! MasterChef Türkiye eleme gecesinde neler yaşandı?

MasterChef'te elenen isim bu akşam belli oldu. MasterChef 68. son bölümünde eleme adayları Rıfat, Batuhan ve Güzide oldu. MasterChef jüri üyeleri yemek değerlendirmesi sonucu elenen ismi açıkladı. Danilo Şef gözyaşlarını tutamadı. Peki, MasterChef kim elendi? İşte, 13 Aralık MasterChef son bölüm...

MasterChef

MasterChef kim elendi? soruları ekranlara gelen 68. son bölümün ardından belli oldu. Kırmızı ve Mavi takım ilk olarak dokunulmazlık oyunu için Konya'ya gitti. Konya'da yapılan yemeklerin ardından eleme potasına giren yarışmacılar da belli oldu. İşte, 13 Aralık MasterChef son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

MasterChef'te ilk oyun dokunulmazlık için oldu. Kırmızı ve Mavi takım Konya'ya giderek, Konya yemeklerini hazırladı. En iyi menüyü çıkaran ise Kırmızı takım oldu. Cemre ve Ekim MasterChef'in ilk 5'ine girmeye hak kazandı.


Mavi takım yarışmacılarından Alican ve Güzide ise eleme potasına girmemek için mücadele verdi. Yeniden tezgah başına geçen Alican ve Güzide Karadesli Pad Thai menüsünü çıkarmaya çalıştı. En iyi tabağı çıkaran ve elemeden kurtulan isim Alican oldu.


MASTERCHEF KİM ELENDİ? KİM GİTTİ?

MasterChef'te bu akşam eleme yemeği tereyağlı bonfile oldu. Danilo Şef'in hazırladığı yemek teknik açıdan oldukça zordu. Elemeye kalan Güzide, yarışma sırasında zor anlar yaşadı. Rıfat ile Batuhan ise en iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya mücadele verdi. MasterChef eleme gecesinde en iyi tabağı çıkaran isim olurken elenen isim ise

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