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MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'de yarı final zamanı!

MasterChef Türkiye'de dün son yarışmacı da elendi ve bugün yarı final heyecanı yaşanacak. Heyecanın dorukta olduğu MasterChef eleme potasına Ekin, Alican ve Güzide girmişti. Cemre ise yarı finali garantilemişti. Peki dün akşam MasterChef'te kim elendi?

MasterChef

MasterChef kim elendi? sorusu dün akşamki son elemenin ardından merak ediliyor. MasterChef'te dünkü elemenin ardından bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak ve bir yarışmacı daha MasterChef'in 3. olarak MasterChef hayallerine veda edecek. işte MasterChef ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te dün akşamki son eleme oyununda Güzide, Alican ve Ekin potadaydı. Her 3 yarışmacı da elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Ancak yapılan 3 yemeğe, 3 şefin verdiği puanların ardından elenen yarışmacı EKİN oldu. Ekin Masterchef'in 4. olarak MasterChef hayallerine veda etti.

MASTERCHEF'TE YARI FİNAL BU AKŞAM

MasterChef'te dünkü elemenin ardından Güzide, Alican ve Cemre MasterChef finalisti olmak için mücadele edecek. Bu akşam yayınlanacak MasterChef yarı finalinde Güzide, Cemre ya da Alican'dan biri de MasterChef'in 3. olarak yarışmaya veda edecek.

 

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