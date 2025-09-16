MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Günün dolmalar oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takımın bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacağı gecede, eleme potasına gidecek yarışmacılar belli olacak. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 16 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 16 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu İhsan kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Onur oldu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar ilk takım oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:
Mavi Takım
İhsan (Takım Kaptanı)
Hakan
Furkan
Ayla
Gizem
Sezer
Mert
Eylül
Çağlar
Meryem
Kırmızı Takım
Onur (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Özkan
Murat Can
Barış
Cansu
İrem
Nisa
Ayten