MasterChef'te heyecan her geçen gün artıyor. Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz ve Çağlar'ın ardından ana kadroya 7. yarışmacı olarak dahil olacak isim iki etaplı finalin ardından belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 19 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 7. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler ve ana kadroda olan yarışmacılar...