Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 19 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 7. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 19 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye 2024'te ana kadro şekilleniyor. MasterChef yeni bölümünde ikinci grup 7. önlük için tezgah başına geçiyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef yarışmacılardan, ilk etap için salçalardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İki etaplı finalin ardından ana kadroya giren 7. yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. İşte 19 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 7. önlüğün sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 19:33 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te heyecan her geçen gün artıyor. Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz ve Çağlar'ın ardından ana kadroya 7. yarışmacı olarak dahil olacak isim iki etaplı finalin ardından belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 19 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 7. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler ve ana kadroda olan yarışmacılar...

        2

        19 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan salçalardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

        3

        En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 7. önlüğün sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

        Zeynep

        Hakan

        Onur

        Ümmühan

        Deniz

        Çağlar

        5

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U