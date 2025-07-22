MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi son olarak ana kadroya giren onuncu yarışmacı Çağlar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise ikinci grupta en başarılı tabağı yapan yarışmacılar ana kadroya yedeklerden dahil olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 22 Temmuz Salı MasterChef yedek kadroya kimler girdi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...