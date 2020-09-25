MasterChef Türkiye son bölümü ile bu akşam TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Kırmızı ve Mavi takım eleme potasına girmemek için dokunulmazlık yarışı için mücadele etti. Jüri üyelerinin verdiği menüyü en iyi çıkarmaya çalışan takım yarışmada bir hafta daha kalma şansını elde etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin verdiği en iyi menüyü çıkaran takım Uğur'un kaptanlığında Mavi takım oldu.

MASTERCHEF ELEMEYE KİM KALDI - 24 EYLÜL 2020

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı ise Berker kazandı. Berker eleme potasına Eray'ı gönderdi. Böylelikle eleme adayları Özgül, Esra, Eray ve Ayyüce oldu.