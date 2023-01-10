Ancak aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan MasterChef Türkiye Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söylüyor. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz, İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalışıyor.