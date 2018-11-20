2.Sayfa programına telefona bağlanan Murat Özdemir, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirtip, "Artık insanlar benimle çalışmak istemiyor, iş bulmakta zorlanıyorum"dedi.

İşte Murat Özdemir'in açıklamaları:

- Bu görüntüleri izledikten sonra dün akşam Yahya Efendi Türbesi’ne gittim. Sabah da oradaydım. Kaza namazlarımı kıldım, tövbemi ettim. Ben normalde böyle bir insan değildim. 5 vakit namaz kılan insandım.

- Hayat insanı bazen bozuyor. Herkesten özür diliyorum. Artık beni böyle görmeyeceksiniz. Zaten cebimde son 10 lira var faturamın da ikinci ayı bugün yarın o da kesilir, tekrar herkesten özür diliyorum.

- Ben sorunlu biri olsam zaten beni işe almazlardı. Çok büyük otellerde çalıştım, elçiliklerde çalıştım. Buralara girmek kolay değil. Bugüne kadar 2500 TL maaş ile çalışan, ay sonunu zor getiren gariban bir adamdım.

- Bir yarışmaya çıktık, keşke çıkmasaydık. Bana yarışma teklifi gelmedi ama ‘bekle sana bir güzellik yapılacak’ denildi. Ben de biraz kendimi kaybedip terbiyesizlik yaptım.

- Bu görüntüler benim hayatımı kaydırdı. Bir yarışmaya katıldım hayatım kaydı. Artık insanlar benimle çalışmak istemezler, agresif insan diye. Ben neşeli bir adamdım ne hale geldim.

- Cebimde sadece 10 lira param kaldı. İş bakıyorum, daha önce çalıştığım yerlere başvurdum. Ben çalışırken yarışmaya başvurup işi bırakmıştım. İş başvurularında ‘biz sana döneceğiz’ diyorlar ben anlıyorum almayacaklarını.

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