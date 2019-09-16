MasterChef Orhan Eren kimdir? sorusu programın bu akşam ekranlara gelen bölümü ile gündeme geldi. Dokunulmazlık heyecanının yaşandığı yarışmada MasterChef Orhan bir anda yere yığıldı. İşte MasterChef Orhan'ın durumu ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF ORHAN'A NE OLDU?

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Programın fragmanında yarışmacılardan Orhan'ın fenalaşarak yere yığıldığı ve ambulansın geldiği görülüyor. Programın yayınlanan bölümünde Orhan Eren'in durumu ile ilgili detaylar yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ORHAN EREN KİMDİR?

Orhan Eren kimdir sorusu günün en çok merak edilen konularındandı. 46 yaşında. "Herkes birincilik için gelir ama ben başarılı olmak için katıldım" diyor.