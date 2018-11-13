MasterChef Türkiye'de nefesler tutuldu. Bu akşam eleme heyecanının yaşanacağı MasterChef'te Murat'ın tavırları sinirleri iyice gerecek. MasterChef yeni bölüm fragmanında Murat'ın tansiyonu iyice yükselttiği ve şeflerin Murat için yaptırım uygulama kararı aldığı görülüyor. MasterChef'te dün akşam ise yapılan yemeklerin ardıdnan eleme adayı belirlendi. İşte MasterChef Türkiye ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar final etabında gözleme pişirerek yarıştılar. Zorlu rekabet içinde sonunda Murat ve Hakan finale çıktı. Naciye Abla ve Jürinin verdiği değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı kazanan isim MURAT oldu.

MasterChef Türkiye'de gözleme yarışmasının ardından Naciye Abla ve Jüri dokunulmazlığı kazanan isim olarak MURAT'ı belirledi. Yarışmacılar bu hafta eleme potasına girecek ismi belirlemek için oy kullandılar. MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren isim MELTEM oldu.

MASTERCHEF'TE MURAT DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak bölümüne dair ipuçların bulunduğu fragmanda Murat'ın tavırları dikkat çekiyor. Sürekli konuşan Murat'ı hem jüri hem de yarışmacılar sık sık uyarıyor.

Ancak bu uyarıları dinlemeyen murat bnardağı taşırıyor ve jüri tarafından stüdyodan kovuluyor. Murat'a yaptırım uygulama kararının alındığı söyleniyor. Peki Murat'a nasıl bir yaptırım uygulanacak. Murat MasterChef Türkiye'den diskalifiye mi olacak?

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