MASTERCHEF'TE ÖDÜL HEYECANI | 20 Ekim 203 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, arsayı kim aldı?

MASTERCHEF'TE ÖDÜL HEYECANI | 20 Ekim 203 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, arsayı kim aldı?

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MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki ödül oyununa çevrildi. MasterChef ekibi Lüleburgaz'da birbirinden lezzetli yemekler yaparak arsa ödülü için yarışacak. İşte 20 Ekim 2023 Cuma MasterChef dokunulmazlık kazananı ve eleme adayları ile ilgili detaylar...