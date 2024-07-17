MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. MasterChef Türkiye yeni bölümünde Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan kapari kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı MasterChef Türkiye kadrosuna yedeklerden katılmaya hak kazanacak. Peki, "17 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 yedek kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya yedeklerden giren yarışmacı belli oldu mu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...