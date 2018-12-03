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Fenomen yarışmacı Murat Özdemir'in açıklamaları şöyle: Maalesef çok para harcıyorum, param kalmadı. Çok da bağış yaptık, şu an param yok. Kartta varsa onunla yemek yiyeceğiz. Evde makarna yiyoruz, onu da iki liraya alıyoruz.