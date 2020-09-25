MasterChef Türkiye son bölümü ile dün akşam TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Kırmızı ve Mavi takım eleme potasına girmemek için dokunulmazlık yarışı için mücadele etti. Jüri üyelerinin verdiği menüyü en iyi çıkarmaya çalışan takım yarışmada bir hafta daha kalma şansını elde etti. Peki MasterChef Türkiye'de dün kim kazandı? 24 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin verdiği en iyi menüyü çıkaran takım Uğur'un kaptanlığında Mavi takım oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU? 24 EYLÜL 2020

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı ise Berker kazandı. Berker eleme potasına Eray'ı gönderdi. Böylelikle eleme adayları Özgül, Esra, Eray ve Ayyüce oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI