MasterChef Türkiye kim elendi? sorusu cuma gecesi oynanan yarışmadan sonra belli oldu. Yarışmada tavırları, şivesi, enerjik hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken MasterChef yarışmacısı, bu hafta elenen isim oldu. MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı vardı. Bu hafta yarışmaya veda eden isim Somer Şef'in açıklamasının ardından belli oldu. İşte 6 Aralık MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununda bugün iki takımdan da bol çeşitli ve renkli sushi tabakları çıkarmaları istendi. 4 kişiden oluşan Mavi takım sayı avantajını kullandı ve bu oyunun da dokunulmazlığını kazandı. Bu durumda diğer iki yarışmacısı eleme potasında olan Kırmızı takımda son yarışmacı olan Batuhan'da direkt eleme potasına girdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 6 Aralık 62. bölümünde oynanan eleme oyunu sonrası MasterChef'ten elenen isim belli oldu ve Yasin aramızdan ayrıldı

MEHMET ŞEF'TEN YASİN'E ÖVGÜLER

6 Aralık 2019 MasterChef Türkiye'nin 62. bölüm eleme gecesinde kırmızı takım ve mavi takım en iyi suşi tabağını yapmaya çalıştı. Mehmet Şef, tabakta gördüğü şeyleri yorumlarken Yasin'e övgüler yağdırdı.

YASİN OBUZ KİMDİR?

MasterChef Yasin, yarışmada söylediği sözler, enteresan hareketleri ile tanınıyor ve seviliyordu. Fakat Yasin, bu haftanın elenen ismi olmaktan kurtulamadı. Peki, MasterChef Yasin Obuz kimdir, kaç yaşındadır, ne iş yapıyor?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor.

Obuz, bir çok spor ile uğraşmış ayrıca geçmişte antrenörlük de yapmıştır.

Ticaretle uğraşan Obuz, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Yarışmada "Şampiyon belli acaba 2. kim olacak" gibi iddialı sözleri ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.

Yasin Obuz, yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun yaptığı 6 Eylül 2019 da gösterime giren Cin-si Bozuk adlı sinemada rol almıştır.

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle pazartesi akşamı 20:00'de ekranlara gelecek.