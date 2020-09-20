"Sen o gelinliği giydiğinde öldürdün zaten..."

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusu yarışmanın severleri tarafından merak konusu oldu. Kırmızı ve Mavi takım bu akşam jüri üyeleri tarafından verilen menüleri seçilmiş MasterChef izleyicilerine gönderdi ve onların oylarıyla sonuçlar belli oldu. İşte MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin 19 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kura sonucu seçilen 9 evin verdiği 45 oyun dağılımı, şefler tarafından açıklandı. Sonuçlara göre Mavi takım, rakibine fark attı. Beş yemeğin hepsinde de galip gelen Mavi takım, MasterChef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Elemeye giden Kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık yarışı yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Eray oldu. Eray elemeye ise ilk olarak Tanya'yı gönderdi. Böylelikle, Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker oldu.