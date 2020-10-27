MasterChef Türkiye'nin 27 Ekim tarihli bölümünde en iyi Kayseri yağlamasını Özgül yaptı ve ilk kez Mavi takımın kaptanı oldu. Şefler Kayseri yağlaması tabaklarından en çok Barbaros, Özgül, Ebru'nun tabaklarını beğendi.

MASTERCHEF TÜRKİYE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU: ÖZGÜL

Özgül Kırmızı takım kaptanı olarak Tanya'yı seçti.

MASTERCHEF KAPTAN DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef takım kaptanları Özgül ile Tanya en iyi bomba tatlısını yapabilmek için yarıştı, şefler Tanya'nın tatlısını beğendi.

MasterChef'te düelloyu kazanan kaptan, karşı takımdan bir kişi ile kendi takımından bir kişinin yerlerini değiştirme hakkı elde etti.

Tanya kendi takımından Sefa'yı gönderirken karşı takımdan Barbaros'u aldı.