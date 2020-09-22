MasterChef 2020'de kaptanlık oyunu nefesleri kesti. Takımların yeni kaptanlarının belirlendiği oyun, bu haftanın takımlarını ortaya çıkardı. Kurulan yeni takımların nasıl olacağı, kimlerin takım kaptanı olacağı şimdiden merak ediliyordu. Peki MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef yeni takım kaptanları kimler? İşte MasterChef 21 Eylül 2020 son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de bu akşam ekrana gelen kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı belli oldu. MasterChef 60. bölümde yarışmacılar, kaptan olabilmek için 45 dakika sürede sekiz adet içli köfte yapması gerekiyordu. Çok sevdiğimiz bu yemeği yapabilmek için herkes tüm marifetlerini sergiledi.

Verilen sürenin bitimi ile şefler hazırlanan içli köftelerin tadımını yaptılar. Sonrasında içlerinden en çok beğenilen yarışmacılar seçildi. Mehmet şef Ebru'yu, Somer şef Serhat'ı, Danilo şef ise Duygu'yu, Esra'yı ve Uğur'u seçti. Devamında şefler bu yarışmacıların içli köftelerini bir kez daha tattılar. Finale kalan isimler; Ebru, Serhat ve Uğur oldu. Bu üç yarışmacı arasından MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan ve Mavi takım kaptanı Uğur oldu. MasterChef Uğur, bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takımın kaptanı olarak Emir'i seçti.

MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM HANGİ YARIŞMACILARDAN OLUŞTU?

Mavi takım kaptanı olan Uğur ve onun seçtiği Kırmızı takım kaptanı Emir, geriye kalan yarışmacılardan tek tek isimler söyleyerek takımları oluşturdu. İşte MasterChef'te bu haftanın takımları...

Mavi Takım: Uğur, Furkan, Serhat, Barbaros, Tanya, Duygu, Sefa, Celal

Kırmızı Takım: Emir, Esra, Berker, Özgül, Ayyüce, Eray, Ebru, Walison

MASTERCHEF TÜRKİYE 61. BÖLÜM FRAGMANI

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