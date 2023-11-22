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        Haberler Magazin MasterChef’e katılmıştı! Nalan Toprak yıllar sonra Yemekteyiz’de ortaya çıktı!

        MasterChef'e katılmıştı! Nalan Toprak yıllar sonra Yemekteyiz'de ortaya çıktı!

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından biri olan Zuhal Topal ile Yemekteyiz'e bu hafta eski MasterChef yarışmacısı Nalan Toprak damga vurdu. Toprak'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:13
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        Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasının bu hafta dikkat çeken ismi eski MasterChef yarışmacısı Nalan Toprak oldu. Toprak’ı görenler, yaptırdığı estetikler sebebiyle tanımakta güçlük çekti.

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        MasterChef 2019 sezonunda yarışan Nalan'ı Yemekteyiz programında görenler tanıyamadı. Toprak, yaptırdığı estetikler sayesindeki değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

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        Açıklamalarıyla ve eleştirileriyle dikkat çeken Nalan Toprak, MasterChef’te yarıştığı sene takımını sabote ettiğini itiraf etmişti. Nalan'ı Yemekteyiz'de görenler çok şaşırdı.

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        YEMEKTEYİZ NALAN TOPRAK KİMDİR?

        35 yaşında olan Nalan Toprak, aslen Afyonludur fakat İstanbul’da ikamet etmektedir. Futbol konusunda iyi olduğunu söyleyen Toprak, oyunculukla da ilgileniyor. Fizyoterapistlik ve alt liglerde futbol hakemliği yapan Nalan Toprak şu sıralar Güzellik ve bakım sektöründe çalışıyor.

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        İşte Nalan Toprak'ın son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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