MasterChef'e katılmıştı! Nalan Toprak yıllar sonra Yemekteyiz'de ortaya çıktı!

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YEMEKTEYİZ NALAN TOPRAK KİMDİR?

35 yaşında olan Nalan Toprak, aslen Afyonludur fakat İstanbul’da ikamet etmektedir. Futbol konusunda iyi olduğunu söyleyen Toprak, oyunculukla da ilgileniyor. Fizyoterapistlik ve alt liglerde futbol hakemliği yapan Nalan Toprak şu sıralar Güzellik ve bakım sektöründe çalışıyor.