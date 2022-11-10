MASTODON KULLANMAK NASIL BİR ŞEY?



Mastodon, Twitter'a çok benziyor. "Toot" olarak adlandırılan tweetler beğenilebilir ya da "boost" (retweet) edilebilir.



Twitter'ın kullanıcılara görmek istediklerini düşündüğü şeyleri göstermeye yönelik algoritmik girişimleri yerine, Mastodon gönderilere zamana göre öncelik veriyor.



Öte yandan site etiket, kullanıcı etiketleme, fotoğraf ve video yükleme ve Twitter kullanıcılarının tanıyacağı diğer özellikleri de içeriyor.



Diğer kullanıcıları bulmak için en basit yol, kullanıcıların hem Twitter hem de Mastodon'da oturum açmasını sağlayan ve daha sonra Twitter takipçilerinde, iki platformu da kullanarak oturum açan herkesi tarayan Twitodon adlı araç.



Araç daha sonra, sitedeki talimatlar aracılığıyla Mastodon'a aktarılabilen bir liste çıkarıyor.



Kaynak: Independent Türkçe