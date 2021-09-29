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Masumlar Apartmanı 41. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Masumlar Apartmanı 40. son bölüm...

TRT1'in kısa sürede büyük ilgi gören yeni dizisi Masumlar Apartmanı 40. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Sevilen dizide bu hafta kardeşler Han’a ulaşamamanın çaresizliği içinde kaldı ve ortalık karıştı. Peki gözlerin çevrildiği Masumlar Apartmanı 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 41. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Masumlar Apartmanı 40. son bölüm...

Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han’a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye’ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han’a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez.

Neriman’ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl’a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar.

Han’ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

MASUMLAR APARTMANI 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 41. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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