Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci’yi görünce çıldırır. İşler çığırından çıkar. Safiye ve Gülben İnci tarafından “kirletilen” evlerini temizlemeye çalışırlar. Hikmet de bu durumdan nasibini alır. Ege babasının kaybolmasından sorumlu tuttuğu Han’la tartışır. Bu durum Han ve İnci arasında gerilime sebep olur. Safiye evi İnci’nin “kirinden” arındırmaya çalışırken olmaz denilen olur ve sular kesilir. Ege babasının kaybolmasıyla ilgili gerçeği öğrenince yıkılır. Esra Esat’tan Han’ın karanlık tarafını gösteren bir bilgi öğrenir. İnci’nin Han’la ilgili kafası iyice karışacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...