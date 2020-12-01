Masumlar Apartmanı Esra öldü mü? Masumlar Apartmanı Gülben Esra'yı öldürüryor mu?

Masumlar Apartmanı dizisi takipçileri bu akşam yayınlanacak 12. bölümü sabırsızlıkla bekliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanında Gülben'in Esra'yı camdan itmesi gündeme oturdu. Masumlar Apartmanı Esra öldü mü? Masumlar Apartmanı Gülben Esra'yı öldürüyor mu?

MASUMLAR APARTMANI ESRA ÖLÜYOR MU?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Masumlar Apartmanı'nda Merve Dizdar, obsesif kompulsif bozukluk davranışları sergileyen Gülben karakterini canlandırıyor. Gülben'in Esat'a duyduğu karşılıksız takıntılı aşk, birkaç bölümün ana konusu haline gelmişti. Yeni bölüm fragmanında Esra ile tartışan Gülben'in Esra'yı camdan ittirmesi "Masumlar Apartmanı Esra öldü mü?" sorusunu gündeme getirdi. Masumlar Apartmanı Esra diziden ayrılıyor mu? Gülben Esrayı öldürüyor mu? Merak edilen tüm soruların cevabı Masumlar Apartmanı 12. bölümde.