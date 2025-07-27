Matvey Kislyak'tan Fenerbahçe itirafı: Menajerim ilgi olduğunu söyledi!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki genç yıldız Matvey Kislyak, Rus basınından Sports.ru'ya verdiği röportajda, sarı-lacivertli kulüple ilgili çıkan haberleri ve transfer sürecine dair düşüncelerini paylaştı.

CSKA Moskova'nın 20 yaşındaki orta sahası, ilk olarak menajerinden Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini duyduğunu belirtti. "Menajerim aradı ve Fenerbahçe'den ilgi olduğunu söyledi. Ama çok da önemsemedim. İlgi ilgidir, birçok kulüp ilgi gösterebilir," diyen Kislyak, bu sürecin başında söylentilere temkinli yaklaştığını söyledi.

Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medya üzerinden ilgisi dikkatini çeken genç oyuncu, "Instagram'a baktım, Türkler yazmış. 'Bu ne?' dedim. Sonra haberler geldi: 'Mourinho, Kislyak'ı istiyor' yazıyordu. Gülümsedim. Menajerim 'Bugün Mourinho'yla konuştum, seni istedi' diyene kadar inanmadım," ifadelerini kullandı.

Basına yansıyan 12 milyon euroluk teklifin ardından CSKA yöneticisi Roman Babaev'in transfer teklifini doğruladığını belirten Kislyak, "Bu hoş bir durum. Fenerbahçe iyi bir Avrupa kulübü. Bu ilgi, doğru yolda olduğumun bir göstergesi," dedi.

Ancak CSKA'nın teklifi yeterli bulmadığını da ifade eden yıldız adayına göre kulübünün kararına saygı duymak öncelikli: "CSKA beni yetiştirdi, burada parladım. Mutluyum ve oynamaya devam etmeye hazırım."